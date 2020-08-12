Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 167 bin 789'a yükseldi
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Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 167 bin 789'a yükseldi

Son dakika gündem haberi... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1516 artarak 167 bin 789'a yükseldi.

Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 167 bin 789'a yükseldi
12.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:20

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1516 artarak 167 bin 789'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 55 bin 857 artışla 5 milyon 309 bin 622'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1516 artarak 167 bin 789'a çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 757 bini, test yapılanların sayısı 66 milyon 962 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 112 bin 393 vakayla Brezilya, 2 milyon 360 bin 358 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 586 bin 430 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 542 bin 792 vakayla Florida ve 526 bin 680 vakayla Teksas takip ediyor.

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Kaynak: AA

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