Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 290 bini geçti
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Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 290 bini geçti

08.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:06
Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 290 bini geçti

Edinilen son dakika haberine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1896 artarak 290 bin 880'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1896 artarak 290 bin 880'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 208 bin 166 artışla 15 milyon 377 bin 814'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1896 artarak 290 bin 880'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı, 8 milyon 993 bini geçerken, toplam test sayısı 209 milyon 537 bini aştı.

Ülkede, California eyaleti 1 milyon 396 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu, 1 milyon 366 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 65 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 97 ile ilk sırada yer alırken, 752 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 714 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 628 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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