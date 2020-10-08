Son dakika haberleri... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 216 bin 889'a yükseldi
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Son dakika haberleri... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 216 bin 889'a yükseldi

08.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:59
Son dakika haberleri... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 216 bin 889'a yükseldi

Son dakika haber: NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 216 bin 889'a yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 216 bin 889'a yükseldi.

ABD Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 54 bin 411 artışla 7 milyon 780 bin 586'ya çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 980 artarak 216 bin 889'a ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 984 bini, yapılan test sayısı da 114 milyon 186 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 842 bin 150 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 819 bin 992 vakayla Teksas ve 722 bin 707 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 356 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 835 bini geçen vakayla Hindistan ve 5 milyon'u geride bırakan vakayla Brezilya izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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