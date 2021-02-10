Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 480 bin 34'e yükseldi
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Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 480 bin 34'e yükseldi

10.02.2021 21:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 21:23
Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 480 bin 34'e yükseldi

Son dakika habere göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 480 bin 34'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 480 bin 34'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başlangıcından bu yana 480 bin 34 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 27 milyon 817 bin 933 kişiye ulaştı. Ülkede, 17 milyon 645 bin 204 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 692 bin 73 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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