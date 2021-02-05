Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 467 bin 49'a yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 467 bin 49'a yükseldi

05.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:21
Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 467 bin 49'a yükseldi

Son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 467 bin 49'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 467 bin 49'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 467 bin 49 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 27 milyon 276 bin 864 kişiye ulaştı. Ülkede, 17 milyon 33 bin 466 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 776 bin 349 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Barış Manço İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 467 bin 49'a yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 18:22:27. #1.15#
title