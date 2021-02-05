Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 467 bin 49'a yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 467 bin 49'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 467 bin 49 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 27 milyon 276 bin 864 kişiye ulaştı. Ülkede, 17 milyon 33 bin 466 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 776 bin 349 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı