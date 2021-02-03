Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 457 bin 884'e yükseldi
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Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 457 bin 884'e yükseldi

03.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:51
Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 457 bin 884'e yükseldi

Son dakika haber: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 457 bin 884'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 457 bin 884'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 457 bin 884 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 27 milyon 28 bin 739 kişiye ulaştı. Ülkede, 16 milyon 752 bin 698 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 818 bin 157 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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