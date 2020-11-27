Son dakika haberleri | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 bin 597'ye yükseldi
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Son dakika haberleri | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 bin 597'ye yükseldi

27.11.2020 16:24 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:29
Son dakika haberleri | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 bin 597'ye yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 269 bin 597'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 269 bin 597'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 269 bin 597 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 13 milyon 249 bin 447 kişiye ulaştı. Ülkede, 7 milyon 849 bin 718 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 130 bin 132 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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