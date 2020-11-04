Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 238 bin 746'ya yükseldi
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Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 238 bin 746'ya yükseldi

04.11.2020 19:08 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:13
Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 238 bin 746'ya yükseldi

Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 238 bin 746'ya yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 238 bin 746'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 238 bin 746 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 702 bin 484 kişiye ulaştı. Ülkede, 6 milyon 237 bin 659 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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