Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 238 bin 746'ya yükseldi

Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 238 bin 746'ya yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 238 bin 746'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 238 bin 746 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 702 bin 484 kişiye ulaştı. Ülkede, 6 milyon 237 bin 659 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı