Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 238 bin 746'ya yükseldi
04.11.2020 19:08 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:13
Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 238 bin 746'ya yükseldi.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 238 bin 746'ya yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 238 bin 746 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 702 bin 484 kişiye ulaştı. Ülkede, 6 milyon 237 bin 659 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı