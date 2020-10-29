Son dakika haberleri! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 233 bin 172'ye yükseldi

Bir son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 233 bin 172'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 233 bin 172'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 233 bin 172 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 125 bin 714 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 934 bin 396 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı