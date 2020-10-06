Son dakika haberleri! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 215 bin 127'ye ulaştı
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Son dakika haberleri! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 215 bin 127'ye ulaştı

06.10.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:42
Son dakika haberleri! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 215 bin 127'ye ulaştı

Son dakika dünya haberi: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 bin 127'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 bin 127'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 215 bin 127 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 682 bin 781 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 895 bin 960 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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