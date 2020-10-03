Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 213 bin 571'e ulaştı
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Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 213 bin 571'e ulaştı

03.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:13
Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 213 bin 571'e ulaştı

Bir son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 bin 571'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 bin 571'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 213 bin 571 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 556 bin 16 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 777 bin 608 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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