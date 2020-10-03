Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 213 bin 571'e ulaştı

Bir son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 bin 571'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 bin 571'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 213 bin 571 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 556 bin 16 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 777 bin 608 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı