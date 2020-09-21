Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 204 bin 126
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Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 204 bin 126

Son dakika dünya haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 204 bin 126'ya yükseldi.

Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 204 bin 126
21.09.2020 17:02 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:05

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 204 bin 126'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 204 bin 126 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 5 bin 893 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 250 bin 497 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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