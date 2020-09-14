Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
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Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı

Son dakika dünya haberi: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 bin 562'ye yükseldi.

Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
14.09.2020 16:55 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:59
 ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 bin 562'ye yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) merkez üssü haline gelen ve en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 198 bin 562'ye kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 711 bin 385 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 975 bin 154 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


- Abd

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Kaynak: DHA

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