Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı Son dakika dünya haberi: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 bin 562'ye yükseldi.

– ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 bin 562'ye yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) merkez üssü haline gelen ve en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 198 bin 562'ye kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 711 bin 385 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 975 bin 154 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

- Abd

Kaynak: DHA