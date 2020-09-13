Son dakika haberleri! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
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Son dakika haberleri! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı

Son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 bin 150'ye yükseldi.

Son dakika haberleri! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
13.09.2020 16:37 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:40

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 bin 150'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 198 bin 150 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 679 bin 23 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 950 bin 599 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

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