Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 195 bin 523'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 195 bin 523'e yükseldi

Son dakika dünya haberi: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 bin 523'e yükseldi.

Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 195 bin 523'e yükseldi
10.09.2020 18:08 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:12

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 bin 523'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 195 bin 523 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 556 bin 121 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 846 bin 772 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Muharrem İnce Meral Akşener
Magazin Hadise Seda Sayan Metin Özülkü Tayanç Ayaydın
Spor Can Bartu Metin Oktay Fatih Terim Eddie Newton Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Türk Yunan Sabah Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 195 bin 523'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 18:12:25. #1.15#
title