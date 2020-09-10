Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 195 bin 523'e yükseldi Son dakika dünya haberi: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 bin 523'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 bin 523'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 195 bin 523 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 556 bin 121 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 846 bin 772 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA