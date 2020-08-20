Son dakika haberleri | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 176 bin 407'ye yükseldi Son dakika dünya haberi... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 176 bin 407'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 176 bin 407'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 176 bin 407 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 703 bin 617 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 63 bin 410 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA