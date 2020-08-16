Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 172 bin 639'a yükseldi Gelen son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 172 bin 639'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 172 bin 639'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 172 bin 639 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 533 bin 161 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 904 bin 286 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA