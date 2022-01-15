Son dakika haberleri! ABD'de konser salonunda silahlı saldırı: 6 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri! ABD'de konser salonunda silahlı saldırı: 6 yaralı

Son dakika haberleri! ABD'de konser salonunda silahlı saldırı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... ABD'nin Oregon eyaletindeki bir konser salonunun otoparkında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı.

ABD'nin Oregon eyaletindeki bir konser salonunun otoparkında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı.

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Eugene kentindeki bir konser salonunun otoparkında silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Eugene Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre bir saldırganın ateş açması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis saldırganın peşine düştü. Bilgisi olanların polisi araması istendi. - OREGON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberleri... ABD'nin Oregon eyaletindeki bir konser salonunun otoparkında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı.

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