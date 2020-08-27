Son dakika haberleri... ABD'de Jacob Blake protestoları devam ediyor Son dakika haberleri... ABD'de Jacob Blake protestoları devam ediyorABD, (DHA)- ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis tarafından vurulan siyahi Jacob Blake için başlayan protestoların şiddeti artmaya devam ediyor.

ABD'de Jacob Blake protestoları devam ediyor

ABD, (DHA)- ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis tarafından vurulan siyahi Jacob Blake için başlayan protestoların şiddeti artmaya devam ediyor.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde polisin, 7 el ateş açmasıyla ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve felçli kalan Jacob Blake'in ardından polis şiddetine yönelik protestolar devam ediyor.

Yüzlerce gösterici Kaliforniya eyaletinin Oakland şehrinde protesto için bir araya geldi.

NE OLMUŞTU ?

Wisconsin'in Kenosha kentinde polis, 'aile içi olay' ihbarı alarak olay yerine gitti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, siyahi Jacob Blake'in aracına binmeye giderken, polisin ise kıyafetinden çekerek on durdurmaya çalıştığı; daha sonra da 7 el ateş açtığı görüldü. ABD medyasına konuşan görgü tanıkları, Blake'in gelen ihbarla bir ilgisi olmadığını tartışan iki kadını ayırmak için orada olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: DHA