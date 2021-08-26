Son dakika haberleri! ABD'de hastaneye kaldırılan Covid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
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Son dakika haberleri! ABD'de hastaneye kaldırılan Covid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Son dakika haberleri! ABD'de hastaneye kaldırılan Covid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke genelinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısının 101 bin 50 olduğunu açıkladı.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke genelinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısının 101 bin 50 olduğunu açıkladı. Ocak ayından bu yana ABD'de ilk kez hastaneye kaldırılan Covid-19 vaka sayısı 100 bini aştı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılamaların hız kesmeden devam ettiği ABD'de Covid-19 kaynaklı hastaneye kaldırılan hasta sayısında rekor sayıya ulaşıldı. ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Covid-19 kaynaklı hastaneye kaldırılan kişi sayısının 101 bin 50'ye ulaştığı belirtildi. Son verilere göre ülkede ocak ayından bu yana ilk kez hastaneye kaldırılan Covid-19 vaka sayısı 100 bini aştı. Ayrıca Bakanlık verilerine göre 2020 Ağustos ayında kayda geçen 48 bin 851 hastanedeki vaka sayısının bu yıl iki katından fazlasına ulaştığı gözlendi. Bakanlık, hastaneye kaldırılan vaka sayısında en yüksek ilk üç eyaletin 16 bin 833 kişi ile Florida, 14 bin 438 kişi ile Teksas ve 8 bin 726 kişi ile Kaliforniya olduğunu bildirdi.

"Acil tedaviye ihtiyacı olan bir kanser hastasını geri çevirmek zorunda kaldım"

Florida eyaletinden Onkolog Dr. Nitesh Paryani, Covid-19 vakaları nedeniyle hastanelerde yatak kalmadığının altını çizerek, "Acil tedaviye ihtiyacı olan bir kanser hastasını geri çevirmek zorunda kaldım. Ailemin 60 yıllık kanser tedavisi geçmişinde ilk kez birini geri çevirmek zorunda kaldık. Sadece yatağımız yoktu. Hastanede hastayı tedavi edecek yer yoktu" ifadelerini kullandı. Ayrıca Paryani, son zamanlarda çalıştığı acil serviste bekleme sırasının 12 saate kadar ulaştığını bildirdi.

"Yüzde 100'ün üzerinde kapasitedeyiz"

New Mexico eyaleti Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakan Vekili Dr. David Scrase ise yaptığı açıklamada, eğer hiçbir şey değişmezse New Mexico'nun Covid-19 vakalarındaki devam eden artışı karşılamak için önümüzdeki hafta kriz bakım standartlarına ulaşma yolunda olduğuna dikkat çekti. Covid-19 yoğun bakım yatışlarının çok hızlı arttığını ve yetkililerin bunu göstermek için doğru çizelgeler oluşturmakta zorlandıklarını belirten Scrase, "Yüzde 100'ün üzerinde kapasitede olduğumuz için yataklar biz daha harita hazırlamak için zaman bulamadan dolduruluyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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