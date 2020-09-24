Son dakika haberleri! ABD'de günde 1.5 paket meyan kökü şekeri yiyen işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! ABD'de günde 1.5 paket meyan kökü şekeri yiyen işçi hayatını kaybetti

24.09.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:01
Son dakika haberleri! ABD'de günde 1.5 paket meyan kökü şekeri yiyen işçi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre ABD'nin Massachusetts eyaletinde günde 1.5 paket meyan kökü şekeri yiyen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde günde 1.5 paket meyan kökü şekeri yiyen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde günde 1.5 paket meyan kökü şekeri yeme alışkanlığı bulunan 54 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti. İşçinin kalbinin daha önce hiç semptom göstermeden durduğu belirtilirken, bu durumun meyan kökü şekeri yeme alışkanlığından kaynaklandığı ifade edildi.

New England Journal of Medicine dergisine açıklama yapan doktorlar, meyan kökü şekerindeki "glisirizik asitin" işçinin ölümüne neden olduğunu dile getirdi. Doktor Elazer R. Edelman yapılan araştırmalar sonucunda glisirizik asitin, "hipertansiyon, hipokalemi, metabolik alkaloz, ölümcül aritmiler ve böbrek yetmezliğine" yol açabileceğini gösterdiğini ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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