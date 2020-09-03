Son dakika haberleri: ABD'de gözaltına alınan kadını darp eden polisin işine son verildi
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Son dakika haberleri: ABD'de gözaltına alınan kadını darp eden polisin işine son verildi

Son dakika gündem haberi... ABD'de 7 Ocak'ta gözaltına alınarak polis merkezine getirilen kadın oturtulduğu sandalyede başını duvara vurmaya başladı.

Son dakika haberleri: ABD'de gözaltına alınan kadını darp eden polisin işine son verildi
03.09.2020 23:11 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:15

ABD'de 7 Ocak'ta gözaltına alınarak polis merkezine getirilen kadın oturtulduğu sandalyede başını duvara vurmaya başladı. Polis memuru Kyle Oliver (29), başını duvara vuran kadını saçından tutarak yere savurdu. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkınca polisin işine son verildi.

Olay, ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki Richland ilçesindeki polis merkezinde 7 Ocak'ta meydana geldi. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, elleri kelepçeli bir şekilde oturtulduğu sandalyede başını duvara vurmaya başladı. Öfkelenen polis memuru Kyle Oliver, kadını saçından tutarak yere savurdu. Kadını darp eden Oliver'ın işine son verildiği açıklandı.

OLAY AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Richland Polis Departmanı Şerifi Leon Lott, düzenlediği basın toplantısında Oliver'ın olay sonrası yazdığı polis raporu ile kadının darp raporunun uyuşmadığını, daha sonra görüntülerin ortaya çıkmasıyla Oliver'ın işine son verildiğini duyurdu. Lott, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu beni oldukça rahatsız etti. Görüntüleri gördüğümde bir problem olduğunu anlamam uzun sürmedi. Yaptığımız incelemeler ve elde edilen sonuçlar uyumsuz görünüyordu. Departman olarak başarısız olunca hızlı ve çabuk şekilde, halka açık olarak karşı eylem yürütmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Lott, departman olarak bu tarz olayların yaşanmaması adına yeni düzenlemelerin getirileceğinin altını çizdi.

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Kaynak: DHA

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