Son dakika haberleri | ABD'de fırtına ve kasırga felaketi: 1 ölü, 30 yaralı
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Son dakika haberleri | ABD'de fırtına ve kasırga felaketi: 1 ölü, 30 yaralı

26.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:44
Son dakika haberleri | ABD'de fırtına ve kasırga felaketi: 1 ölü, 30 yaralı

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırga ve fırtınalar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırga ve fırtınalar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırga ve fırtına 1 kişi hayatını kaybetmesine, 30 kişinin de yaralanmasına neden oldu.ABD medyası, fırtınanın en etkili olduğu Birmingham bölgesinde çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ve onlarca ağacın yıkıldığını belirtti. Fırtına nedeniyle elektrik kesintilerinin meydana geldiği ifade edildi.ABD meteoroloji yetkilileri bölgedeki vatandaşlara fırtına ve kasırgaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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