Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
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Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'de çalıntı araçla polisten kaçan 5 şüpheli uzun süren takibin ardından kaza yaparak, yakalandı.

ABD'de çalıntı araçla polisten kaçan 5 şüpheli uzun süren takibin ardından kaza yaparak, yakalandı. Hırsız-polis kovalamacası ise kameralara yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County kentinde polis ile genç hırsızların kovalamacası film sahnelerini aratmadı. Polis,18 yaş altı 5 otomobil hırsızının peşine düştü. Polislerin dur ihtarına uymayan ve uzun süre kovalanan hırsızların kaçışı, gasp ettikleri araçların kaza yapmasıyla son buldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, gasp ettikleri araçla kaza yapan gençlerin hastaneye kaldırıldığını, birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Yetkililer, kaza nedeniyle yolu uzun süre trafiğe kapattı.


Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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