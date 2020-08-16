Son dakika haberleri | ABD'de Cincinnati'deki saldırılarda 4 kişi öldü
Son dakika haberlerine göre ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde üç silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
16.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:29
ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde üç silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Emniyet Müdürü Yardımcısı Paul Neudigate, yaptığı açıklamada, şehrin çeşitli bölgelerinde üç silahlı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
Neudigate, saldırılarda yaralanan 17 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıların birbiriyle bağlantısı olmadığı belirtiliyor.
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Kaynak: AA