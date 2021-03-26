Son dakika haberleri! ABD'de bir üniversite cinsel istismar suçlamaları üzerine 700'den fazla kadına 852 milyon dolar ödeyecek

Bir son dakika haberine göre NEW ABD'de South California Üniversitesi, okulda uzun yıllar çalışan bir kadın doğum uzmanını cinsel istismarla suçlayan 700'ün üzerinde kadına toplamda 852 milyon dolar ödemeyi kabul etti.