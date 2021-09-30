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Son dakika haberleri... ABD'de bir ilköğretim okulunda silahla vurulan öğrenci ağır yaralandı

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... ABD'de bir ilköğretim okulunda silahla vurulan öğrenci ağır yaralandı

Son dakika habere göre NEW ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir ilköğretim okulunda başka bir öğrenci tarafından silahla vurulan öğrencinin ağır yaralandığı belirtildi.

NEW ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir ilköğretim okulunda başka bir öğrenci tarafından silahla vurulan öğrencinin ağır yaralandığı belirtildi.

Memphis Polis Departmanından yapılan açıklamada, Memphis'te bulunan Cummings İlköğretim Okulu'ndaki olayda 13 yaşındaki bir erkek öğrencinin silahla vurulduğu bildirildi.

Hastaneye kaldırılan öğrencinin hayatı tehlikeyi atlatamadığı açıklanırken, okula giriş çıkışların kapatılarak çalışanların ve öğrencilerin yakındaki kiliseye alındığı ifade edildi.

Polis, aynı okulda öğrenci olan zanlının, olay yerinden kaçtıktan sonra teslim olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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