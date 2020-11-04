Son dakika haberleri... ABD'de bıçak sırtı başkanlık seçimi: Biden üç eyaleti, Trump Idaho'yu kazandı
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Son dakika haberleri... ABD'de bıçak sırtı başkanlık seçimi: Biden üç eyaleti, Trump Idaho'yu kazandı

04.11.2020 07:50 | Son Güncelleme: 04.11.2020 07:55
Son dakika haberleri... ABD'de bıçak sırtı başkanlık seçimi: Biden üç eyaleti, Trump Idaho'yu kazandı

Son dakika dünya haberine göre ABD'de başkanlık seçimleri devam ediyor.

ABD'de başkanlık seçimleri devam ediyor. Tüm dünya merakla ABD'nin 46. başkanını bekliyor. ABD Başkanlık seçimlerinde gelmeye devam eden oy sayımlarında, dört batı eyaletin daha oy sayımı bitti. Joe Biden California, Oregon ve Washington eyaletlerini, Donald Trump ise Idaho'yu kazandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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