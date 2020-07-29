Son dakika haberleri... ABD'de başlatılan Legend Operasyonu 3 kente genişletildi
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Son dakika haberleri... ABD'de başlatılan Legend Operasyonu 3 kente genişletildi

Gelen son dakika haberine göre ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, sokaktaki şiddet olaylarıyla mücadele etmek için Detroit, Milwaukee ve Cleveland kentlerine federal güvenlik güçlerini göndereceklerini bildirdi.

Son dakika haberleri... ABD'de başlatılan Legend Operasyonu 3 kente genişletildi
29.07.2020 22:33 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:01

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, sokaktaki şiddet olaylarıyla mücadele etmek için Detroit, Milwaukee ve Cleveland kentlerine federal güvenlik güçlerini göndereceklerini bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sokaktaki şiddet suçlarıyla mücadele amacıyla Başkan Donald Trump tarafından başlatılan Legend Operasyonunun genişleteceği bildirildi. Bakanlık, genişlemenin parçası olarak federal güvenlik güçlerinin Detroit, Milwaukee ve Cleveland kentlerine gönderileceğini duyurdu. Adalet Bakanı William Barr yaptığı açıklama, "Bugün, Legend Operasyonunu genişletme kararı aldık. Şiddet suçlarında özellikle de cinayet sayılarında rahatsız edici artışlar yaşanıyor. Bu nedeniyle 3 şehir, Cleveland, Detroit ve Milwaukee'de operasyonu genişleteceğiz" dedi.

ABD'de polis şiddetine ve ırkçılığa karşı yapılan protestoların yanı sıra cinayet ve şiddet suçlarındaki artışın önüne geçilemiyor. Kısa süre önce yüzlerce federal güvenlik güçleri Chicago, Albuquerque ve Kansas'a gönderilmişti. Sadece Kansas'ta 2019'un aynı dönemine kıyasla cinayetlerde yaklaşık yüzde 40'lık artış yaşandı. Kurbanlar arasında yatağında öldürülen 4 yaşında bir çocuk bulunduğu belirtildi.

Legend Operasyonu ile ilgili alınan genişleme kararı, Milwaukee'deki yetkililerin tepkisini çekti. Federal güvenlik güçlerinin şiddet suçunu azaltmak için değil, polis vahşetine ve ırkçılığa karşı gösterileri bastırmak için kentlere gönderildiği öne sürüldü. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Pramila Jayapal Bakan Barr'ın açıklamasını işaret ederek, "Beyaz adamlar, silahlarıyla hükümet binasını bastıklarında neredeydiniz" dedi. FBI Özel Temsilcisi Robert Hughes ise, "Legend Operasyonu ile protestoları karıştırmayın" ifadelerini kullandı.

Oregon Valisi Kate Brown ise federal hükümetin polis vahşetine ve ırkçılığa karşı devam eden şiddetli gösterilerine müdahale eden federal güvenlik güçlerinin Portland kentinden kademeli olarak çekilmesini kabul etti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump operasyon kapsamında geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Daha fazla kan dökülmemeli. Suçluları bulacak, yargılayacak, hapse atacağız. Devreye girmekten başka şansımız yok" demişti. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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