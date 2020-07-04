Son dakika haberleri: ABD'de AVM'de silahlı saldırı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
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Son dakika haberleri: ABD'de AVM'de silahlı saldırı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: ABD'nin Alabama eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahları saldırıda 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri: ABD'de AVM'de silahlı saldırı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
04.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:35

ABD'nin Alabama eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahları saldırıda 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Alabama eyaletindeki Hoover kentinde Riverchase Galleria alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 yaşında bir çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası tahliye edilen alışveriş merkezinin Cumartesi günü kapalı olacağı belirtildi. Saldırının kaç kişi tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Alışveriş merkezinin saldırıya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öğleden sonra alışveriş merkezimizde meydana gelen trajik, olay nedeniyle oldukça üzüntülüyüz" ifadeleri yer aldı. - ALABAMA

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Kaynak: İHA

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