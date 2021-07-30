Son dakika haberleri | ABD'de aracında iki çocuk cesedi bulunan kadın gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | ABD'de aracında iki çocuk cesedi bulunan kadın gözaltına alındı

Son dakika haberleri | ABD'de aracında iki çocuk cesedi bulunan kadın gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore'da bir kadın, aracında iki çocuk cesedi bulunması sebebiyle gözaltına alındı.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore'da bir kadın, aracında iki çocuk cesedi bulunması sebebiyle gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, 33 yaşındaki kadının trafik kontrolü sırasında arabasında bulunan ölü iki çocukla ilgili gözaltına alındığını söyledi. Yetkililer, ölümlerin sebebini kesin olarak belirlemenin zaman alacağını aktardı.

Baltimore Polis Şefi Melissa Hyatt, yaptığı açıklamada suçun "vahşice" olduğunu belirtti.

Baltimore İlçe Yöneticisi Johnny Olszewski Jr. da açıklamasında, olayı "korkunç ve yürek burkan can kaybı" olarak niteleyerek "Bakanlığımızın bu yıkıcı vakayla ilgili devam eden soruşturmasını desteklemek için her türlü kaynağı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bir polis sözcüsü, polis memurlarının araçla ilgili "şüpheler" nedeniyle aracı durdurduğunu söyledi.

Kontrol esnasında bulunan cesetlerin, tıbbi muayene amirinin ofisine götürüldüğü kaydedildi. Tutuklanan Nicole Johnson'un, 7 yaşındaki Joshlyn Johnson ve 5 yaşındaki Larry O'Neil'in halası olduğu bildirildi.

Johnson, ölümle sonuçlanan birinci derece çocuk istismarı da dahil olmak üzere birçok suçlamayla yargılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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