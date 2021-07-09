Son dakika haberleri... ABD'de 96 yıldır yapılan "Ulusal Heceleme Yarışması"nı ilk kez bir siyahi kazandı
Son dakika habere göre NEW ABD'de yapılan 2021 Ulusal Heceleme Yarışması'nda ilk kez siyahi bir çocuk birinci oldu.
NEW ABD'de yapılan 2021 Ulusal Heceleme Yarışması'nda ilk kez siyahi bir çocuk birinci oldu.
Louisiana'ya bağlı New Orleans şehrinden 14 yaşındaki Zaila Avant-garde, 5 ülkeden yaşları 9 ila 15 olan 209 çocuğun katıldığı yarışmadan birinci çıktı.
Zaila Avant-garde, bu yarışmayı kazanan ilk siyahi öğrenci olarak ülke tarihine geçti.
Son iki yıldır her gün 7 saate yakın heceleme pratiği yaparak yarışmaya hazırlandığını belirten Avant-garde'ye 50 bin dolar ödül verildi.
ABD'de 1925'ten beri her yıl yapılan ulusal heceleme yarışmalarının her yıl 11 milyon öğrenciye ulaştığı belirtiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru