Son dakika haberleri! ABD'de 9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkan polise tepki: Güvenlik barikatlarını yıktılar
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Son dakika haberleri! ABD'de 9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkan polise tepki: Güvenlik barikatlarını yıktılar

02.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:37
Son dakika haberleri! ABD'de 9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkan polise tepki: Güvenlik barikatlarını yıktılar

Son dakika haberi: ABD'nin New York kentinde polisin 9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkıp kelepçeyle gözaltına alması olayına tepki gösteren Siyah Hayat Önemlidir" eylemcileri, Rochester polis merkezini çevreleyen barikatları yıktı.

ABD'nin New York kentinde polisin 9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkıp kelepçeyle gözaltına alması olayına tepki gösteren Siyah Hayat Önemlidir" eylemcileri, Rochester polis merkezini çevreleyen barikatları yıktı.

ABD'nin New York eyaletinde polis, 9 yaşındaki bir çocuğu biber gazı sıkıp kelepçeleyerek gözaltına alınması ülke tepkilere neden oldu. Polisin hareketine tepki gösteren "Siyah Hayat Önemlidir" eylemcileri, Rochester polis merkezini çevreleyen barikatları yıktı. Olayda küçük çoçuğa biber sıkan polisin açığa alınması potestocuları sakinleştirmeye yetmedi. Eylemciler polis merkezinin önündeki tüm barikatları yıkarak, polis aleyhtarı slogan attı.9 yaşındaki çocuğu gözaltına alan polisin görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. 

POLİSTEN 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA GÖZALTI

ABD'nin New York eyaletinin Rochester kentinde aile tartışması ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 9 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı. Polise ait vücut kamerasına kaydedilen görüntülerde, polis memurlarının ağlayan çocuğu kelepçelediği ve polis aracına binmesi için biber gazı sıkmıştı. Çocuk kendisini kelepçelemek için yere iten polise defalarca babasını istediğini söylemişti. Rochester Emniyet Müdürü Cynthia Herriott-Sullivan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada durup size 9 yaşındaki bir çocuğa biber gazı sıkılmasının gerekli olduğunu söylemeyeceğim" ifadelerini kullanarak şeffaflık sözü vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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