Son dakika haberleri... ABD'de 2 kişi kalabalığa ateş açtı: 1 ölü
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Son dakika haberleri... ABD'de 2 kişi kalabalığa ateş açtı: 1 ölü

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... ABD'de 2 kişi kalabalığa ateş açtı: 1 ölü

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin Chicago eyaletinin Güney Yakası'nda, gece yarısından sonra 2 kişinin kalabalığa ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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ABD'nin Chicago eyaletinin Güney Yakası'nda, gece yarısından sonra 2 kişinin kalabalığa ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yetkililer, Chicago eyaletinin Güney Yakası'nda bulunan Wrightwood semtinde 2 erkek tarafından kalabalığa ateş açıldığını, başından yaralanan 26 yaşındaki bir adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aralarında ağır durumda olanların da bulunduğu 7 yaralının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirten polis yetkilileri, bölgede çok sayıda silahın bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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