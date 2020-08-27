Son dakika haberleri! ABD'de 15 dakikada sonuç veren hızlı Kovid-19 antijen testi üretilecek
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Son dakika haberleri! ABD'de 15 dakikada sonuç veren hızlı Kovid-19 antijen testi üretilecek

Son dakika haberleri: NEW ABD'de tıbbi cihaz üreten bir şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespitinde kullanılmak üzere 15 dakikada sonuç veren taşınabilir hızlı antijen testi için pazarlama yetkisi aldı.

Son dakika haberleri! ABD'de 15 dakikada sonuç veren hızlı Kovid-19 antijen testi üretilecek
27.08.2020 06:17 | Son Güncelleme: 27.08.2020 06:17

NEW ABD'de tıbbi cihaz üreten bir şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespitinde kullanılmak üzere 15 dakikada sonuç veren taşınabilir hızlı antijen testi için pazarlama yetkisi aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) hızlı Kovid-19 antijen testinin üretimine onay verdiği duyuruldu.

15 dakikada sonuç veren kredi kartı büyüklüğündeki taşınabilir test için ilave ekipman gerekmeyeceği ve test kitinin 5 dolara satılacağı belirtildi.

Ekimden itibaren 50 milyona yakın test kiti üretileceği bildirdi.

Testi yapanların okul ya da işyerlerine girerken sonuçlarını gösterebilecekleri telefonlara yüklenebilecek bir uygulama da geliştirdiğini kaydeden şirket, şimdiye kadar beş dakikada sonuç veren ve Beyaz Saray'da da kullanılan "ID Now" adı verilen test kiti dahil beş Kovid-19 testi için onay aldı.

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Kaynak: AA

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