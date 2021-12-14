Son dakika haberleri! ABD Cimnastik Federasyonu, cinsel taciz davasında sporculara 380 milyon dolar ödeyecek

ABD milli cimnastik takımı eski doktoru Larry Nassar tarafından taciz edilen 330 kadın sporcu, taciz davasında anlaşmaya vararak 380 milyon dolar tazminat alacak.

ABD Milli Cimnastik sporcularına cinsel taciz uyguladığı gerekçesiyle takım doktoru Larry Nassar hakkında 5 yıldır devam eden dava sonuca ulaştı. Aralarında Olimpiyat altın madalyalı sporcuların da bulunduğu 330 kadın sporcu, doktor hakkında cinsel taciz davası açmış ve Nassar aleyhinde ifade vermişti. ABD Cimnastik federasyonu olarak görev yapan USA Gymnastics, tacize uğrayan sporcularla anlaşma yoluna giderek 380 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Cimnastik federasyonu, anlaşmanın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada "USA Gymnastics, bu organizasyonun eylemleri ve eylemsizliklerinin bir sonucu olarak hayatta kalanların maruz kaldığı travma ve acı için çok üzgün" ifadelerini kullandı. Yetkiller dün yaptıkları basın açıklamasında ayrıca "Bireysel ve toplu olarak, Kurtulanlar bu sporda kalıcı değişimi savunmak için cesaretle öne çıktılar" dedi. Nassar, 2018'de cimnastikçileri taciz etmekten 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.