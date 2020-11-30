Son dakika haberleri | ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci: "Gelecek haftalarda vakalarda artış olabilir"
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Son dakika haberleri | ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci: "Gelecek haftalarda vakalarda artış olabilir"

30.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:16
Son dakika haberleri | ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci:

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'de gelecek haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında önemli bir artışın görülebileceğini bildirdi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'de gelecek haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında önemli bir artışın görülebileceğini bildirdi.

Fauci, yaptığı açıklamada, Noel Bayramı'ndan önce sosyal mesafeyle ilgili kurallar ve tavsiyeler konusunda herhangi bir rahatlama olmasını beklemediğini vurgulayarak, Amerikalıları "Noel Bayramı'nda dikkatli olmaları" konusunda uyardı.

Şükran Günü dolayısıyla yapılan ziyaretlerin ardından 2 ila 3 hafta içinde Kovid-19 vakalarında ciddi bir artışın olabileceğinin altını çizen Fauci, ziyaretlerinin ardından evlerine dönen kişilerin maske takması, sosyal mesafeyi koruması ve kabalıklardan uzak durması gerektiğini söyledi.

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Aşılar için "tünelin sonundaki ışık" değerlendirmesinde bulunan Fauci, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın aşıların dağıtımının "etkili ve adil" yapılması konusuna odaklanması gerektiğine işaret etti.

ABD havaalanlarında Şükran Günü seyahatlerinden kaynaklanan aşırı kalabalığa dikkati çekilmişti

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin, "Şükran Günü dolayısıyla yapılan tatil ve seyahat planlarının iptal edilmesi" çağrısına rağmen ülkede milyonlarca kişi, bu çağrıya uymayarak havaalanlarına akın etmişti.

Fauci, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD havaalanlarında Şükran Günü seyahatlerinden kaynaklanan aşırı kalabalığın, Kovid-19 vakalarının yayılımı açısından tehlikeli bir duruma yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Fauci, havaalanlarındaki aşırı yoğunluğun, soğuk havanın etkisini iyice göstermeye başlayacağı aralıktan itibaren salgınının seyrini şu andaki durumdan daha kötü hale getireceğini söylemişti.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 13 milyon 750 bin 404 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 273 bin 77 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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