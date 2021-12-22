Son dakika haberleri... ABD, Brezilya'da 3 kişiyi El Kaide üyeliği nedeniyle terör listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, El Kaide'nin Brezilya'daki destek ağının üyelerinden olduğu iddia edilen 3 kişinin Küresel Özel Terörist listesine alındığını ve ABD Hazine Bakanlığınca bu kişilere ait varlıklara yaptırım uygulandığını bildirdi.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "El Kaide ve bölgesel olarak ona bağlı yapılar, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için tehdit oluşturmaya devam ediyor. ABD, bugün Brezilya merkezli El Kaide bağlantılı bireyler ağının üyelerini ve şirketlerini Özel Küresel Teröristler Listesi'ne alarak, bu terörist grubun finansmanını engellemek için harekete geçti." ifadesini kullandı.

ABD'nin El Kaide'nin Brezilya'daki destek ağının ilk üyelerinden biri olan Heysem Ahmed Şükrü Ahmed El Mağrebi'yi Özel Küresel Terörist olarak tanımladığını aktaran Blinken, "El Mağribi, Brezilya merkezli El Kaide bağlantılı başka bir kişiyle döviz alımını da içeren sık sık temas ve iş anlaşmaları yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, Brezilya'daki diğer El Kaide işbirlikçilerinden banka havaleleri alan ve Brezilya merkezli El Kaide bağlantılı bir grupta önemli bir rol oynayan Muhammed Sherif Muhammed Awadd ve Ahmed Al-Katib isimli iki kişinin de terörist listesine alındığını; bu kişilere ait şirket ve varlıkların da yaptırıma tabi tutulduğunu kaydetti.

Brezilya merkezli bu ağın devam eden faaliyetlerinin, El Kaide'nin küresel bir terör tehdidi olmaya devam ettiğini gösterdiğine işaret eden Blinken, "Amerika Birleşik Devletleri, El Kaide'nin mali destek ağlarını bozmak için Brezilya da dahil olmak üzere ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet