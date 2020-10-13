Son dakika haberleri... ABD Başkanı Trump: Kendimi çok güçlü hissediyorum

Gelen son dakika haberine göre Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu. Koronavirüs sonrası ilk mitingini Florida'da yapan Trump, "Kendimi çok güçlü hissediyorum" dedi.

Sean P. Conley tarafından hazırlanan ve Beyaz Saray tarafından paylaşılan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin notta, Trump'ın, birbirini takip eden günlerde Abbott BinaxNOW antijen testiyle yapılan koronavirüs testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi. Conley ayrıca, Trump'ın bulaştırıcı olmadığı kanısında olduklarını da belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump'ın, koronavirüse yakalanıp tedavisinin tamamlanmasının ardından Florida eyaletinde yaptığı ilk mitinginde, "Koronavirüsü atlattım. Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum" şeklinde konuştu.

Ayrıca Trump, Florida mitingine dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Muhteşem bir Florida mitingi oldu. Büyük bir kalabalık ve çok coşku vardı. Şimdi döndüm. Yarın gece Pensilvanya'ya başka bir büyük kalabalığa gidilecek. Biz kazanıyoruz. Ekonomi gelişiyor. İyi zamanlama!!!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı