Son dakika haberleri | ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşmak gibi bir niyetlerini olmadığını ifade ederek, "NATO topraklarının her karışını savunacağız" dedi. - Haberler
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Son dakika haberleri | ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşmak gibi bir niyetlerini olmadığını ifade ederek, "NATO topraklarının her karışını savunacağız" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri | ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşmak gibi bir niyetlerini olmadığını ifade ederek,

Son dakika haber: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşmak gibi bir niyetlerini olmadığını ifade ederek, "NATO topraklarının her karışını savunacağız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşmak gibi bir niyetlerini olmadığını ifade ederek, "NATO topraklarının her karışını savunacağız" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

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