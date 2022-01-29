Son dakika haberleri | ABD Başkanı Biden: "(Ukrayna-Rusya gerginliği) ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim"
AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre ABD Başkanı Biden: "(Ukrayna-Rusya gerginliği) ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim"
ABD Başkanı Biden: "(Ukrayna- Rusya gerginliği) ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim"
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel