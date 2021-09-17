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Son dakika haberleri: ABD Başkanı Biden, Tigray konusunda yaptırım öngören kararnameyi bugün imzalayacak

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: ABD Başkanı Biden, Tigray konusunda yaptırım öngören kararnameyi bugün imzalayacak

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki tüm taraflar için bugün yeni yaptırımlar öngören bir kararname imzalayacağı ancak yaptırımların uygulanması öncesi taraflara ateşkes konusunda "somut adımlar atmaları" için zaman verileceği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki tüm taraflar için bugün yeni yaptırımlar öngören bir kararname imzalayacağı ancak yaptırımların uygulanması öncesi taraflara ateşkes konusunda "somut adımlar atmaları" için zaman verileceği bildirildi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, düzenledikleri telekonferasta Biden yönetiminin Tigray'daki çatışmalara yönelik atacağı adımları değerlendirdi.

Biden'ın bugün imzalayacağı kararnameyle Etiyopya hükümeti ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yaptırım için Dışişleri ve Hazine bakanlıklarına yetki vereceğini belirten yetkililer, bu yaptırımların temel amacının tarafları müzakere masasına çekmek olduğunu vurguladı.

Söz konusu yaptırımların hemen uygulanmayacağını ifade eden yetkililer, "Taraflar krizi çözmek için somut adımlar atmazsa, Biden yönetimi bu yeni kararname kapsamında birçok kişi ve kuruluşu kapsayacak şekilde sert adımlar atmaya hazırdır ancak farklı bir yöntem mümkün. Etiyopya hükümeti ve TPLF müzakereli bir ateşkes için görüşmelere başlar, insani yardımları engellemezse ABD, ekonomisini yeniden canlandırması için Etiyopya'ya yardım etmeye hazırdır." mesajı verdi.

Yaptırımların ne zaman uygulanmaya başlanacağına ilişkin bilgi vermeyen yetkililer, harekete geçmek için aylarca beklemeyeceklerini, birkaç hafta bekleyeceklerini kaydetti.

Etiyopya'daki insani durumun da kötüye gittiğine işaret eden yetkililer, "Yağmur sezonu bitmek üzere, bitince de askeri çatışmaların artmasından endişeliyiz." uyarısında bulundu.

2 milyon kişi yerinden oldu

Federal ordu ve TPLF arasında ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçraması sonrası bölgede insani kriz devam ediyor.

Yaklaşık 2 milyon kişinin çatışmalar yüzünden yerinden olduğu eyalette, 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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