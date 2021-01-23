Son dakika haberleri | ABD Başkanı Biden Kovid-19'dan en fazla etkilenen kesimlere yönelik 2 kararname imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | ABD Başkanı Biden Kovid-19'dan en fazla etkilenen kesimlere yönelik 2 kararname imzaladı

23.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 00:12
Son dakika haberleri | ABD Başkanı Biden Kovid-19'dan en fazla etkilenen kesimlere yönelik 2 kararname imzaladı

Son dakika haberler: ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen düşük gelir grubundaki kişiler ile federal çalışanlara yönelik 2 yeni kararnameye imza attı.

ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen düşük gelir grubundaki kişiler ile federal çalışanlara yönelik 2 yeni kararnameye imza attı.

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, Kovid-19 salgınına ve ekonomiye yönelik başkanlık kararnamelerine imza atmaya devam ediyor.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınının ülkedeki tüm kesimleri ciddi şekilde negatif etkilediğini anlatan Biden, "Zor şartlarda olan Amerikalılar için şimdi harekete geçmeliyiz, kararlı ve güçlü adımlar atmalıyız." mesajı verdi.

Ülkedeki ekonomik krizin derinleştiğini ve Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının da giderek yükseldiğini vurgulayan Biden, "Amerika'nın büyük bölümü zor durumda, virüs yayılıyor, aileler açlık çekiyor, insanlar evlerinden çıkarılma tehlikesi yaşıyor ve işten çıkarılmalar yeniden artıyor. Hemen harekete geçmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Biden, 2 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin birçok kesimden olduğu kadar iş dünyasından da destek aldığını ve gerekli adımları atmaları durumunda Amerikan ekonomisinin hem kısa hem de uzun vadede daha güçlü olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Biden, kameraların önünde iki başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnamelerden biri, düşük gelir grubundaki ailelerin daha hızlı Kovid-19 ekonomik destek yardımlarını almalarını ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına gıda yardımlarının artırılmasını sağlarken, diğeri ise federal çalışanların minimum saatlik ücretinin 15 dolara yükseltilmesini öngörüyor.

ABD Başkanı Biden, görevdeki ilk 3 gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atarak, önceki Başkan Donald Trump dönemine ait birçok adımı tersine çevirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Demet Özdemir Jennifer Lopez Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Arda Turan Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Saldırı Joe Biden Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | ABD Başkanı Biden Kovid-19'dan en fazla etkilenen kesimlere yönelik 2 kararname imzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 00:14:16. #1.16#
title