Son dakika haberleri | ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
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Son dakika haberleri | ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

25.01.2021 00:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 00:17
Son dakika haberleri | ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili bağların güçlendirilmesi vurgusu yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili bağların güçlendirilmesi vurgusu yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 46. başkanlığı görevine gelen Biden, bugün Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Biden'ın Macron'a ABD'nin "en eski müttefiki" Fransa ile ikili bağlarını güçlendirmek istediğini söylediğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin NATO ve Avrupa Birliği de dahil transatlantik ilişkilerini geliştirme konusundaki sözünü yinelediği aktarıldı.

İki liderin, iklim değişikliği, Kovid-19, küresel ekonomik iyileşme gibi ortak sorunları ele almada, yakın iş birliğinin gerekliliği konusunda mutabık kaldıkları belirtilen açıklamada; Çin, Orta Doğu, Rusya ve Sahel gibi dış politika önceliklerinde birlikte çalışmak konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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