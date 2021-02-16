Son dakika haberleri... ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına 14 roketin fırlatıldığı ortaya çıktı
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Son dakika haberleri... ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına 14 roketin fırlatıldığı ortaya çıktı

16.02.2021 07:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 07:36
Son dakika haberleri... ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına 14 roketin fırlatıldığı ortaya çıktı

Son dakika gelişmesine göre ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına yapılan roketli saldırıda, 4'ü Amerikan askerlerinin kaldığı yerleşkeye olmak üzere 14 roket fırlatıldığı ortaya çıktı.

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına yapılan roketli saldırıda, 4'ü Amerikan askerlerinin kaldığı yerleşkeye olmak üzere 14 roket fırlatıldığı ortaya çıktı.

ABD'li güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün gece Erbil'de havalimanına yapılan saldırıda 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri yaralanırken, 1 sözleşmeli personelin de hayatını kaybettiği saldırıda 14 roket kullanıldı.

Bu roketlerin 10'u Amerikan askerlerinin kaldığı yerleşkenin dışına düşerken, 4 roket ise yerleşkeye isabet etti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, saldırının ardından görüştüğü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'ye ABD'nin destek mesajını iletmişti.

Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Blinken, "Saldırıyı soruşturma ve failleri sorumlu tutma yönündeki çabalarına verdiğimiz desteği iletmek için Başbakan Mesrur Barzani'ye ulaşarak olayı görüştük." ifadesine yer vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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