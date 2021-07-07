Son dakika haberleri | ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanı füzelerle hedef alındı
Son dakika haberlerine göre Irak'ın Erbil kentinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanına füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak'ın Erbil kentinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanına füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanına füzelerle saldırıldı.
Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp