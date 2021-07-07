Son dakika haberleri | ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanı füzelerle hedef alındı
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Son dakika haberleri | ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanı füzelerle hedef alındı

Son dakika haberleri | ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanı füzelerle hedef alındı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Irak'ın Erbil kentinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanına füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın Erbil kentinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanına füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanına füzelerle saldırıldı.

Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

ABD askerlerinin de bulunduğu Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
ABD askerlerinin de bulunduğu Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu
ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu
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