Son dakika haberleri | ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü: Yatırım, ticaret, finansman faaliyetleri yasaklanacaktır

ANKARA (DHA) - ABD Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi ve Sözcüsü Julie Eadeh, "ABD Başkanı Biden, bir başkanlık kararnamesiyle Amerikalıların, Ukrayna'nın sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nde yeni yatırım, ticaret ve finansman faaliyetlerinde bulunmasını yasaklayacaktır" dedi.

ABD Sözcüsü Eadeh, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Eadeh, Rusya'nın ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ayrı birer bağımsız cumhuriyet olarak tanıması kararıyla ilgili, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün ifade ettiği gibi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız birer 'Halk Cumhuriyeti' olarak tanımasını şiddetle kınıyoruz. Duma ilk kez bu talepte bulunduğunda söylediğimiz gibi, bu karar Minsk anlaşmaları altında Rusya'nın verdiği sözlerin tamamen reddi anlamına gelmektedir, Rusya'nın diplomasiye bağlı olduğu iddiasıyla doğrudan çelişmektedir ve Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır" dedi.