Son dakika haberleri! ABD, 2 savaş gemisinin Boğazlardan Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulundu
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Son dakika haberleri! ABD, 2 savaş gemisinin Boğazlardan Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulundu

Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! ABD, 2 savaş gemisinin Boğazlardan Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulundu

Son dakika haberine göre ABD'ye ait 2 savaş gemisinin, Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunduğu ve gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağı bildirildi.

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ABD'ye ait 2 savaş gemisinin, Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunduğu ve gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağı bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği yönündeki haberlere ilişkin, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını da belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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