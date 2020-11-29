Son dakika haberleri | Abbas, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Abbas, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü

29.11.2020 23:19 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:22
Son dakika haberleri | Abbas, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü

Son dakika gündem haberi... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'da Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Filistin meselesini görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'da Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Filistin meselesini görüştü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, çıktığı yurt dışı turunun ilk ayağı olan Ürdün'ün ardından geçtiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Ebu Gayt ve Şukri ile bir araya geldi.

Abbas, gerçekleştirdiği görüşmelerde, Filistin meselesinde yaşanan son gelişmelerin yanı sıra Filistin'in uluslararası alanda desteklenmesi için diplomatik ve siyasi düzeyde sarf edilen çabalarla ilgili Şukri ve Ebu Gayt'a bilgi verdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Mevsimsel grip ile koronayı karıştırmayın! Bakanlık, en belirgin farkları paylaştı
Mevsimsel grip ile koronayı karıştırmayın! Bakanlık, en belirgin farkları paylaştı

Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh ise yaptığı açıklamada, Mahmud Abbas'ın yarın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geleceğini söyledi.

Abbas, gün içinde Ürdün'ün El-Akabe kentinde Kral 2. Abdullah ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

İlgili Haberler

Son dakika haber: Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aïssata Tall ile görüştü
Son dakika haber: Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aïssata Tall ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ile görüştü
Son dakika gündem: - Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü
Son dakika gündem: - Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Arınç Meral Akşener Cevdet Yılmaz Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Bülent Ersoy Merve Boluğur İbrahim Büyükak
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ersun Yanal Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Türk Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Abbas, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 23:27:43. #1.15#
title