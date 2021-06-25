Son dakika haberleri | AB Zirvesi'nde Macaristan'daki eşcinsellikle ilgili yasa tartışmalara neden oldu
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Son dakika haberleri | AB Zirvesi'nde Macaristan'daki eşcinsellikle ilgili yasa tartışmalara neden oldu

Son dakika haberleri | AB Zirvesi'nde Macaristan'daki eşcinsellikle ilgili yasa tartışmalara neden oldu
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, Macaristan'da 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe teşvik etmeyi yasaklamak için çıkarılan fakat birçok AB üyesinin tepkisiyle karşılaşan yasa nedeniyle tartışmalar yaşandığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, Macaristan'da 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe teşvik etmeyi yasaklamak için çıkarılan fakat birçok AB üyesinin tepkisiyle karşılaşan yasa nedeniyle tartışmalar yaşandığı bildirildi.

Zirve toplantısında bulunan üst düzey bir AB yetkilisi, Macaristan'daki yasa üzerine 27 üyenin tamamının söz aldığı toplantıda "derinlemesine ve hatta zaman zaman da duygusal" tartışmalar yapıldığı bilgisini verdi.

AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, birçok AB lideri yasanın "eşcinsellerin haklarını etkilediğini" ve AB değerlerinin baltalandığını savundu.

Basına sızan haberlerde de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasındaki konuşmalar ile gergin ortama dair diplomatların verdiği bilgiler yer aldı.

Toplantıya katılan diplomatlara dayandırılan haberlere göre, Orban'a yasa nedeniyle tepki gösteren Rutte, "Viktor, bunu yapıyorsan neden halen AB'de kalıyorsun?" sorusunu yöneltti.

Rutte, Orban'a AB anlaşmalarında yer alan ve bir ülkenin istediği zaman Birlikten çekilebileceğini belirten 50'nci maddeyi hatırlattı.

Macaristan Başbakanı Orban'ın tepkileri dinledikten sonra söz alarak eleştirileri yanıtladığı, yasanın AB liderlerince yanlış yorumlandığını söylediği ifade edildi.

Orban, yasayla ilgili eleştiriler karşısında zirve öncesinde yaptığı açıklamada, yasanın eşcinsellere karşı olmadığını, çocuklar ve aileleri korumayı amaçladığını dile getirmişti.

Macaristan'da Cumhurbaşkanı Janos Ader'in onayladığı yasayla, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliği ve cinsiyet değişikliğini teşvik eden içeriklerin gösterimi yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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